البابا لاوون الرابع عشر يشكر جزيرة لامبيدوسا على ترحيبها بالمهاجرين

وجه البابا لاوون الرابع عشر الجمعة رسالة شكر إلى المجتمع المحلي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لترحيبه بالمهاجرين الذين يتوافدون بدون توقف إلى الجزيرة المتوسطية.



وقال البابا في رسالة مسجلة بالفيديو إلى المشاركين في مناسبة خاصة بالمهاجرين حملت عنوان "لفتات الترحيب" واستضافتها الجزيرة "لا عدالة بدون تعاطف، ولا شرعية بدون الإنصات إلى آلام الآخرين".



وتعد لامبيدوسا الواقعة على بعد 145 كيلومترا من سواحل تونس، أول نقطة وصول للمهاجرين من إفريقيا الذين يحاولون العبور إلى أوروبا في قوارب متهالكة أو مكتظة.



وشكر البابا سكان الجزيرة والإدارات والجمعيات والمتطوعين في الجزيرة على جهودهم في مساعدة المهاجرين.