الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنترفاكس: طائرات روسية مزودة بصواريخ باليستية تحلق فوق بحر بارنتس خلال تدريبات
أخبار دولية
2025-09-13 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إنترفاكس: طائرات روسية مزودة بصواريخ باليستية تحلق فوق بحر بارنتس خلال تدريبات
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم السبت أن طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج-31 مزودة بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت أكملت تحليقًا استمر أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس في إطار مناورات (زاباد 2025) العسكرية الجارية.
وبدأت روسيا وروسيا البيضاء المناورات المشتركة أمس الجمعة في خضم توقيت مشحون في الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، بعد أيام من إسقاط بولندا ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة روسية داخل مجالها الجوي.
و(كينجال)، التي تعني الخنجر باللغة الروسية، هو صاروخ باليستي فرط صوتي يطلق من الجو وقادر على حمل رؤوس نووية أو ذخيرة تقليدية. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ من قبل ضد أوكرانيا.
أخبار دولية
طائرات
روسية
مزودة
بصواريخ
باليستية
بارنتس
تدريبات
التالي
زلزال بقوة 7,4 درجة يضرب قبالة سواحل الشرق الاقصى الروسي وتحذير من أمواج تسونامي
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-28
الوكالة الوطنية للإعلام: طائرات استطلاعية إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون
آخر الأخبار
2025-08-28
الوكالة الوطنية للإعلام: طائرات استطلاعية إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون
0
أخبار دولية
2025-07-24
وكالة إنترفاكس الروسية: المراقبة الجوية فقدت الاتصال بطائرة ركاب
أخبار دولية
2025-07-24
وكالة إنترفاكس الروسية: المراقبة الجوية فقدت الاتصال بطائرة ركاب
0
آخر الأخبار
2025-07-25
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل في 9 مناطق وفوق بحر آزوف
آخر الأخبار
2025-07-25
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 105 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل في 9 مناطق وفوق بحر آزوف
0
آخر الأخبار
2025-07-15
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق خمس مناطق روسية والبحر الأسود
آخر الأخبار
2025-07-15
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق خمس مناطق روسية والبحر الأسود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:27
حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات
أخبار دولية
11:27
حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات
0
أخبار دولية
08:35
العراق يوقع إتفاقيات إستثمارية بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية
أخبار دولية
08:35
العراق يوقع إتفاقيات إستثمارية بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية
0
أخبار دولية
06:06
مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما
أخبار دولية
06:06
مقتل 19 تلميذا على الأقل في ضربة جوية في بورما
0
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-28
عاش قبل 165 مليون سنة... اكتشاف بقايا متحجرة لديناصور غريب في المغرب
علوم وتكنولوجيا
2025-08-28
عاش قبل 165 مليون سنة... اكتشاف بقايا متحجرة لديناصور غريب في المغرب
0
أخبار لبنان
2025-04-25
معوض: لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة
أخبار لبنان
2025-04-25
معوض: لا استثمارات دولية في لبنان قبل تسليم السلاح غير الشرعيّ للدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار لبنان
2025-08-20
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
2025-08-20
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:38
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
أخبار لبنان
06:38
مرسوم لتحويل مستشفى برالياس إلى مستشفى حكومي بعد ثلاث سنوات من الإغلاق
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات إلى الجيش اللبناني في البداوي وعين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
06:24
المرحلة الرابعة من تسليم سلاح المخيمات إلى الجيش اللبناني في البداوي وعين الحلوة
0
خبر عاجل
06:16
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
خبر عاجل
06:16
مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات
0
أخبار لبنان
04:31
قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية
أخبار لبنان
04:31
قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية
0
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
أخبار لبنان
04:13
انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
0
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
03:06
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
0
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
أخبار دولية
15:15
الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
2
أمن وقضاء
01:02
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
أمن وقضاء
01:02
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
3
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
أمن وقضاء
04:26
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
4
حال الطقس
02:34
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:34
طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع
5
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
أخبار لبنان
04:11
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
6
صحف اليوم
00:58
إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:58
إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
8
أمن وقضاء
04:45
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
أمن وقضاء
04:45
قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More