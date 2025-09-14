الجيش الصيني يحذر الفلبين من الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى دوريات "روتينية" في بحر الصين الجنوبي، وحذر الفلبين من أي استفزازات.



وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إن على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي.



وأضاف: "ننذر الجانب الفلبيني بشدة بالكف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، وكذلك جلب قوات خارجية لدعم مثل هذه الجهود التي سيكون مصيرها الفشل".



وتابع: "لن تنجح أي محاولة لإثارة القلاقل أو زعزعة الوضع".