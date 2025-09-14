إخماد حريق نشب في مصفاة كيريشي الروسية بعد هجوم بمسيرات

أعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدنكو أنه تم إخماد حريق في مصفاة نفط كيريشي في شمال غرب روسيا، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد، نشب بسبب حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها.



وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات.