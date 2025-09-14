15 قتيلا في حادث سير في المكسيك

قتل 15 شخصا على الأقل في حادث سير في جنوب شرق المكسيك السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.



وأوردت ولاية يوكاتان بأن شاحنة للنقل الثقيل انقلبت واصطدمت بسيارة صغيرة وحافلة صغيرة كانت تنقل عمال بناء على طريق بين ميريدا وكامبتشيه.



وهذا الحادث الدامي هو الثالث من نوعه في المكسيك خلال أقل من أسبوع.