وزير الخارجية الأميركي يصل الى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى إسرائيل، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس، في مستهل زيارة تأتي عقب ضربات وجّهتها الدولة العبرية الى قادة حركة حماس في قطر.



وكان روبيو الذي من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، جدد قبيل توجهه الى اسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين.