روسيا تطلق صاروخا فرط صوتي خلال مناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أطلقت صاروخ كروز فرط صوتي من طراز تسيركون على هدف في بحر بارنتس خلال مناورات زاباد العسكرية.



وأضافت الوزارة: "وفقا لبيانات الرصد التي تم تلقيها للتو، دُمر الهدف بإصابة مباشرة".