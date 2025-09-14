الأخبار
LBCI
LBCI

روسيا تطلق صاروخا فرط صوتي خلال مناورات عسكرية

أخبار دولية
2025-09-14 | 03:28
0min
روسيا تطلق صاروخا فرط صوتي خلال مناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أطلقت صاروخ كروز فرط صوتي من طراز تسيركون على هدف في بحر بارنتس خلال مناورات زاباد العسكرية.

وأضافت الوزارة: "وفقا لبيانات الرصد التي تم تلقيها للتو، دُمر الهدف بإصابة مباشرة".

أخبار دولية

صاروخا

مناورات

عسكرية

