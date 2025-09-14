زلزال قوته 5.7 درجات يهز شمال كولومبيا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر هز شمال كولومبيا اليوم الأحد.



وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.