البابا يحتفل بعيد ميلاده السبعين والمؤمنون يتمنون له عيد ميلاد سعيدًا في الفاتيكان

احتفل البابا لاوون الرابع عشر بعيد ميلاده السبعين، شاكرًا آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بعد صلاة التبشير الملائكيّ.



وحمل آلاف المؤمنون لافتات تتمنى له عيد ميلاد سعيدًا.



وقال متوجهًا إلى الحضور: "أعزائي يبدو أنكم تعلمون أني بلغتُ اليوم السبعين من العمر".



لم يُخطط الفاتيكان للاحتفال رسميًا بعيد ميلاد البابا الذي سيترأس بعد الظهر قداسًا على ارواح شهداء القرن الحادي والعشرين.



وتلقى البابا لاوون الرابع عشر العديد من رسائل التهنئة من شخصيات سياسية ايطالية، خاصة رؤساء الجمهورية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.