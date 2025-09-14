نتانياهو: زيارة روبيو لإسرائيل تُظهر قوة التحالف الإسرائيليّ-الأميركيّ

تُظهر زيارة وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو "قوة" الروابط بين البلدين، وفق ما رأى رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو.



ووصف نتانياهو روبيو بـ "الصديق الاستثنائيّ" لإسرائيل.



وقال نتانياهو للصحافيين بعد زيارة الحائط الغربي أو حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركيّ لدى إسرائيل مايك هاكابي: "إنه تحالف قويّ وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو".