بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد
أخبار دولية
2025-09-14 | 09:44
بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد
بدأت محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد، وفق ما ذكر الإعلام الرسميّ الصينيّ والحكومة الإسبانية.
ومن المقرر أن يناقش وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت ومسؤولون صينيون كبار، من بينهم نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ، قضايا اقتصادية وتجارية تشمل تطبيق تيك توك، حسبما أكد الجانبان.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير بثته من مدريد أنّ "الوفدين الصينيّ والأميركيّ اجتمعا هنا، لإجراء محادثات عن القضايا الاقتصادية والتجارية".
وأفاد مسؤولون صينيون بأنّ الوفد الصينيّ سيبقى في مدريد حتى الأربعاء.
وتشهد العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات حادة منذ بدء عام 2025، مع فرض كل جانب رسوما جمركية متصاعدة على الآخر.
