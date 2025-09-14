كييف أعلنت مسؤوليتها عن هجومين استهدفا شبكة السكك الحديد الروسية

أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوكالة فرانس برس مسؤولية كييف عن عمليتي تخريب طالتا في نهاية هذا الأسبوع شبكة السكك الحديد الروسية، وأودتا بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.



وقال المصدر إنّ الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات من الجيش، نفذت هجومًا السبت في منطقة أوريول الروسية، وآخر صباح الأحد في منطقة لينينغراد.



وأعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو على تلغرام خروج قطارين عن مسارهما صباح الأحد في منطقتين منفصلتين.



وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن أحد هذين الحادثين، بالقول إنها قامت الأحد قرابة الساعة 02,30 بتفجير جزء من خط السكك الحديد بين مدينتي سانت بطرسبرغ وبسكوف.



وأشار الحاكم الروسيّ الى أن هذا الحادث أدى إلى خروج قطار بضائع عن مساره، من دون وقوع أي إصابات، بينما أكدت الاستخبارات الاوكرانية أن الصهاريج "دُمّرت مع وقودها".



ونشرت وسائل إعلام روسية صورا تُظهر انقلاب عدة عربات على طول المسار.



وفي المنطقة نفسها، أدى خروج قطار آخر على مساره الأحد إلى مقتل سائق القطار بالقرب من محطة سيمرينو في منطقة غاتشينا، حسب الحاكم.



والسبت، انفجرت عبوة ناسفة على جزء من السكة الحديد في منطقة أوريول في غرب روسيا السبت ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكمها.