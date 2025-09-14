رئيس الوزراء القطريّ: ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة

أكّد رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ ممارسات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة.



وشدّد في كلمة بثها التلفزيون أن الهجوم الإسرائيليّ على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى إفشال جهود التهدئة.



ومن المقرر عقد قمة عربية إسلامية الاثنين في الدوحة، لمناقشة هذا الهجوم.

وقال: "حان الوقت لتوقف المجتمع الدوليّ عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة إسرائيل على الجرائم كلها التي ارتكبتها".