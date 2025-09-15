بريطانيا وأميركا توقعان إتفاقًا للطاقة النووية خلال زيارة ترامب

أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا والولايات المتحدة ستوقعان اتفاقًا للتعاون في تعزيز الطاقة النووية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، ما يساعد على تأمين الاستثمار لتمويل محطات جديدة.وأطلقت الحكومة البريطانية حملة كبيرة لتوسيع قطاع الطاقة النووية في الشهور القليلة الماضية، وتعهدت باستثمار 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) في محطة سيزويل سي الجديدة والمضي قدمًا في خطط تدشين وحدة تابعة لرولز رويس لبناء أول مفاعلات نمطية صغيرة في البلاد.ويصل ترامب إلى بريطانيا في زيارة تستغرق يومين غدًا الثلاثاء، حيث سيعلن هو ورئيس الوزراء كير ستارمر عن شراكة في مجال الطاقة النووية.ومن بين الاستثمارات الأخرى المتوقع الإعلان عنها صفقة لشركة يورنكو ومقرها المملكة المتحدة لتوريد نوع متقدم من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى السوق الأميركية.(الدولار = 0.7377 جنيه استرليني)