الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

أخبار دولية
2025-09-15 | 00:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

أدلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد بتعليقات حذرة بشأن الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر، في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين حليفي واشنطن الوثيقين في الشرق الأوسط.
     
وقال ترامب للصحافيين إن "قطر حليف رائع جدًا. لذا على اسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".
     
وكان ترامب قد انتقد إسرائيل في بادىء الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها الثلاثاء على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.
     
ومع ذلك أكد دبلوماسيون أميركيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع اسرائيل.
     
وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج الغنية حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.
     
وحض رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي الأحد على وقف "الكيل بالمعايير المزدوجة"، داعيًا خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية-إسلامية مرتقبة في الدوحة الاثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.
     
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.
     
وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتتوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.

أخبار دولية

إسرائيل

الحذر

الهجوم

LBCI التالي
ترامب: مستعد لفرض عقوبات على روسيا
بريطانيا وأميركا توقعان إتفاقًا للطاقة النووية خلال زيارة ترامب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-04

الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بعد نشر غواصتين أميركيتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-04

الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بشأن مسألة الغواصتين الأميركيتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

المستشار الدبلوماسيّ لرئيس الإمارات: نقف مع قطر ونستنكر الهجوم الإسرائيليّ "الغادر" الذي استهدفها

LBCI
أخبار دولية
2025-07-20

البابا يدعو لإنهاء "وحشية الحرب" بعد الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:24

الرئيس الإيراني يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل قبل قمة الدوحة

LBCI
أخبار دولية
03:13

المحادثات التجارية الأميركية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني

LBCI
أخبار دولية
02:47

السفارة الروسية في بوخارست: خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني

LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-09-12

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
صحف اليوم
01:35

هذا ما دار بين دمشقية و"حماس" حول سلاح المخيمات (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-27

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة

LBCI
أخبار دولية
2025-04-13

لندن تدعو إسرائيل الى وقف هجماتها على المستشفيات في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
حال الطقس
04:17

طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
14:29

وزير الخارجية بحث مع عراقجي الوضع في لبنان والمنطقة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025

LBCI
آخر الأخبار
00:03

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More