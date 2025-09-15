الأخبار
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
أخبار دولية
2025-09-15 | 00:49
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
أدلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد بتعليقات حذرة بشأن الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس في قطر، في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين حليفي واشنطن الوثيقين في الشرق الأوسط.
وقال ترامب للصحافيين إن "قطر حليف رائع جدًا. لذا على اسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".
وكان ترامب قد انتقد إسرائيل في بادىء الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها الثلاثاء على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.
ومع ذلك أكد دبلوماسيون أميركيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع اسرائيل.
وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج الغنية حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.
وحض رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي الأحد على وقف "الكيل بالمعايير المزدوجة"، داعيًا خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية-إسلامية مرتقبة في الدوحة الاثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.
وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتتوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.
أخبار دولية
إسرائيل
الحذر
الهجوم
