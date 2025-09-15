الأخبار
كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات بنزع أسلحتها النووية
أخبار دولية
2025-09-15 | 01:31
كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات بنزع أسلحتها النووية
أعلنت كوريا الشمالية رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مؤكدةً أن وضعها كدولة نووية "مكرس بشكل دائم" في قوانينها و"لا رجعة عنه".
وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان إنه "خلال اجتماع مؤخرًا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجددًا استفزازًا سياسيًا خطيرًا بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية أصبح لا رجعة فيه.
وأشار إلى أن لا "علاقات رسمية" لبيونغيانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عامًا.
ولفت البيان الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي.
وشدد البيان على أن بيونغيانغ ستعارض وترفض أي محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بكونها دولة مسؤولة ومسلحة نوويًا.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
اخترنا لكم
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أمن وقضاء
آخر الأخبار
منوعات
بالفيديو
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
أمن وقضاء
أمن وقضاء
حال الطقس
أخبار لبنان
اسرار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
آخر الأخبار
