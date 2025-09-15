"فلسطين فازت" بطواف إسبانيا بعدما تسبب متظاهرون بإلغاء مرحلته الأخيرة

نزل إلى شوارع مدريد الأحد أكثر من مئة ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في المرحلة الأخيرة لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية في ذروة تحركهم الذي بوشر قبل ثلاثة أسابيع احتجاجًا على مشاركة فريق إسرائيلي وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.



واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة السياحي ودخلوا إلى مسار السباق.



وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة صد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.



وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترًا. وراحوا يرددون "فلسطين فازت بلا فويلتا (طواف إسبانيا)".



وردد المتظاهرون أيضًا وهم يحتلون الشوارع ملوحين بالعلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود والأبيض شعارات منها "قاطعوا إسرائيل" و"هذه ليست حربًا إنها إبادة" في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة و"أوقفوا قتل الأطفال الأبرياء".



وقالت المتظاهرة روسا موستاثا رودريغيث وهي مدرسة في الرابعة والخمسين لوكالة فرانس برس في مدريد: "إنها طريقة لنبرز عالميا أننا ضد الإبادة في غزة".



وسبق للمتظاهرين الذين استهدفوا خصوصًا فريق "إسرائيل-بريمير تيك" الخاص المشارك في السباق، احتجاجًا على الحرب في غزة أن لفتوا الانتباه وعرقلوا السباق في مراحل سابقة.



وقد أدى هذا الحراك إلى اختصار بعض المراحل وإلى فقدان بعض الدراجين تركيزهم ما تسبب بوقوع حوادث وأثار مخاوف على سلامة المشاركين.



ومساءً، أفادت المتحدثة باسم ممثلية الحكومة المركزية في منطقة مدريد فرانس برس بأن عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في العاصمة الإسبانية "تخطى مئة ألف"، معلنةً توقيف شخصين.

