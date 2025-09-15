الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"فلسطين فازت" بطواف إسبانيا بعدما تسبب متظاهرون بإلغاء مرحلته الأخيرة

أخبار دولية
2025-09-15 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;فلسطين فازت&quot; بطواف إسبانيا بعدما تسبب متظاهرون بإلغاء مرحلته الأخيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"فلسطين فازت" بطواف إسبانيا بعدما تسبب متظاهرون بإلغاء مرحلته الأخيرة

نزل إلى شوارع مدريد الأحد أكثر من مئة ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في المرحلة الأخيرة لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية في ذروة تحركهم الذي بوشر قبل ثلاثة أسابيع احتجاجًا على مشاركة فريق إسرائيلي وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.
     
واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة السياحي ودخلوا إلى مسار السباق.
     
وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة صد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.
     
وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترًا. وراحوا يرددون "فلسطين فازت بلا فويلتا (طواف إسبانيا)".
     
وردد المتظاهرون أيضًا وهم يحتلون الشوارع ملوحين بالعلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأسود والأبيض شعارات منها "قاطعوا إسرائيل" و"هذه ليست حربًا إنها إبادة" في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة و"أوقفوا قتل الأطفال الأبرياء". 
     
وقالت المتظاهرة روسا موستاثا رودريغيث وهي مدرسة في الرابعة والخمسين لوكالة فرانس برس في مدريد: "إنها طريقة لنبرز عالميا أننا ضد الإبادة في غزة".
     
وسبق للمتظاهرين الذين استهدفوا خصوصًا فريق "إسرائيل-بريمير تيك" الخاص المشارك في السباق، احتجاجًا على الحرب في غزة أن لفتوا الانتباه وعرقلوا السباق في مراحل سابقة.
     
وقد أدى هذا الحراك إلى اختصار بعض المراحل وإلى فقدان بعض الدراجين تركيزهم ما تسبب بوقوع حوادث وأثار مخاوف على سلامة المشاركين.
     
ومساءً، أفادت المتحدثة باسم ممثلية الحكومة المركزية في منطقة مدريد فرانس برس بأن عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في العاصمة الإسبانية "تخطى مئة ألف"، معلنةً توقيف شخصين.
     

أخبار دولية

فازت"

بطواف

إسبانيا

بعدما

متظاهرون

بإلغاء

مرحلته

الأخيرة

LBCI التالي
ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة
كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات بنزع أسلحتها النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق

LBCI
فنّ
2025-09-03

"ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس تعترف بتوريد المخدر الذي تسبب بوفاة النجم ماثيو بيري

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-08-24

موجة الحر الأخيرة في إسبانيا هي الأكثر شدّة منذ بدأ تسجيل البيانات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:42

روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
06:58

إسبانيا تدعو الى منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

LBCI
أخبار دولية
06:42

وزير الطاقة الأميركي: يتعين تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-14

الخارجية الروسية: الوزير لافروف تحدث هاتفيًا مع نظيره الإيرانيّ

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-09

قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد

LBCI
آخر الأخبار
04:35

أ.ف.ب: تأجيل الحكم القضائي بشأن حل قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا

LBCI
منوعات
2025-08-25

في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:55

تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
أخبار لبنان
05:07

لقاء بين رجي ونظيره القطري...

LBCI
آخر الأخبار
00:03

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More