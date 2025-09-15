ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيعلن حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك بشأن المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بطريقة غير مشروعة.