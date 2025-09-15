قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

تعقد في الدوحة اليوم قمة عربية-إسلامية طارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في الدولة الخليجية التي لطالما نأت بنفسها عن الصراعات المباشرة في المنطقة ولعبت دور الوسيط فيها.



ويأتي الاجتماع على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي، لا سيما من دول الخليج الغنية حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للدولة العبرية، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.



وكان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية قد عقدوا اجتماعًا تحضيريًا مغلقًا أمس الأحد في الدوحة لمناقشة مسودة بيان، على أن يعرض على القادة للخروج بقرار موحد.



وتضع القمة قطر التي اضطلعت خلال العامين الماضيين بدور بارز في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في غزة أمام اختبار سياسي حرج بشأن مستقبل دورها في الملف الفلسطيني.



ذلك أنها استضافت مرارًا جولات تفاوض غير مباشرة بين الطرفين فشلت في التوصل إلى حل دائم، في ما عدا هدنتين موقتتين.