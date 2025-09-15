السفارة الروسية في بوخارست: خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني

وصفت السفارة الروسية في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ"استفزاز" من جانب أوكرانيا، وذلك بعد استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الرومانية الأحد بسبب الحادث.



وخلال اللقاء، وصف السفير فلاديمير ليباييف احتجاج رومانيا على خرق مسيرة روسية أجواءها خلال هجوم على أوكرانيا، بأنّ "لا أساس له من الصحة"، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليل الأحد الإثنين.



وأشار الى أنّ "كل الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازا متعمّدا من جانب نظام كييف".