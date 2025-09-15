المحادثات التجارية الأميركية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني

تستمر المحادثات الأميركية-الصينية في مدريد لليوم الثاني لمناقشة التوتر التجاري واقتراب الموعد النهائي لتخارج الصين من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.



وتكون هذه الجولة هي الرابعة خلال أربعة أشهر، اذ اختتمت محادثات اليوم الأول من دون مؤشرات تقدم.



وقال مسؤول في الحكومة الأميركية إن المحادثات ركزت على تطبيق تيك توك والرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



ويقود الوفدين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، في محاولة لتسوية الخلافات التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وما أعقبه من اتخاذ تدابير للرد من جانب الصين والتي شملت فرض رسوم مرتفعة بالمثل على السلع الأميركية ووقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.



ورأى خبراء أن النتيجة الأكثر ترجيحا هي تمديد إضافي للموعد النهائي الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بالانسحاب من السوق الأميركية بحلول 17 أيلول أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

