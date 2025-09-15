إسبانيا تدعو الى منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف "الأعمال الهمجية"، في إشارة إلى الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.



واستنكر سانتشيث الاحتجاجات العنيفة التي نظمها مؤيدون للفلسطينيين أمس الأحد في مدريد، والتي عطلت سباق إسبانيا للدراجات (لا بويلتا)، وأدت في النهاية إلى إلغاء المرحلة الأخيرة وحفل التتويج.