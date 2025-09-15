نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تمثل "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل.



وتوجه نتنياهو لروبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس، قائلاً: "وجودكم هنا اليوم هو رسالة واضحة بأن أميركا تقف إلى جانب إسرائيل"، مشيدا أيضا بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمه لإسرائيل.



وأكد نتنياهو أن "ترامب أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

