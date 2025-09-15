روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقديم واشنطن "دعماً ثابتاً" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.



وقال روبيو للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس".



وأضاف "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".

