نتنياهو يهدد بشن المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يستبعد شنّ المزيد من الضربات على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "أينما كانوا"، وذلك بعد أن شنّت إسرائيل هجوما على القادة السياسيين للحركة في قطر الأسبوع الماضي.



وجاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يزور القدس.