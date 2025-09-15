وزير الخارجية الأميركي يقول إنه سيشجع قطر على لعب دور "بناء" في غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم "الدور البناء" الذي تلعبه قطر في الوساطة في غزة، وذلك بعد ضربة إسرائيلية استهدفت قيادة حماس في الدوحة.وأضاف روبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "سنستمر في تشجيع قطر على لعب دور بناء بهذا الصدد".