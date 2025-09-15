حكومة بريطانيا تندد بخطاب ماسك "التحريضي" في تجمع اليمين المتطرف بلندن السبت

نددت الحكومة البريطانية الاثنين بما وصفته بأنه "خطاب خطير وتحريضي" استخدمه الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال تظاهرة ضمت ما بين 110 و150 ألف شخص في لندن السبت بدعوة من اليمين المتطرف.



وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة الضخمة "سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف ... إما أن تقاوموا أو تُقتلوا".

