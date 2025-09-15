ترامب يعلن التوصل لاتفاق مرتبط بـ"شركة معيّنة" في ظل محادثات مع الصين بشأن تيك توك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن "شركة معيّنة" في ظل المحادثات الجارية مع الصين لتسوية النزاع بين البلدين بشأن تطبيق تيك توك.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "تم التوصل إلى اتفاق بشأن شركة معيّنة أراد الشباب في بلادنا بشدّة إنقاذها"، بعدما أشاد باجتماع تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين قال إنه سار "بشكل جيد جدا".



وذكر أنه سيتحدّث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة.