أكاديمية الدفاع البريطانية تحظر طلبة إسرائيل على خلفية حرب غزة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنّ طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين سيُمنعون اعتبارًا من أيلول 2026 من التسجيل في معهد مرموق للدراسات الدفاعية تديره الحكومة.



وأفادت وزارة الدفاع فرانس برس بأنّ تسجيل الإسرائيليين في "الكلية الملكية للدراسات الدفاعية" سيتوقف العام المقبل، لكن سيُسمح للطلاب الحاليين البقاء فيها.



وتوفر الكلية التابعة لأكاديمية المملكة المتحدة للدفاع تدريبًا "للمفكّرين الاستراتيجيين والقادة ضمن القوات المسلحة والخدمة المدنية"، بحسب موقعها الإلكترونيّ، فيما يُسمح للطلاب الدوليين بدراسة دورات محددة.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنّ "الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع تأكيد جميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال إلى القانون الإنسانيّ الدوليّ".



وأضاف: "لكن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ"، داعيًا إلى "وفق فوري لإطلاق النار".