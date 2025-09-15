عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار".



أضاف عباس خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "نجتمع اليوم في الدوحة لنقف صفا واحدا إلى جانب دولة قطر الشقيقة معلنين تضامننا الكامل معها ضد الاعتداء الإٍسرائيلي الغاشم. نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمننا. ندعو الى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".



وتابع: "نؤكد مجددا أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين على حدود 1967. لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار في منطقتنا. يتطلب الأمر تدخلا من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال. دولة فلسطين تقيم عاليا المواقف التي تقف إلى جانب دولتنا ونشيد بالجهود التي تبذلها الشقيقتان مصر وقطر ونشكر الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الذي ترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية لتحقيق مزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لنيل الحرية والاستقلال".