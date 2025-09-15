أمير قطر يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال المفاوضات في شأن غزة عبر الضربة على الدوحة

اتهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح القمّة العربية-الإسلامية الطارئة المنعقدة الاثنين في الدوحة، إسرائيل بأنها قصدت إفشال المفاوضات حول الحرب في قطاع غزة باستهدافها قادة حماس في بلاده الأسبوع الماضي.



وتنعقد القمّة في العاصمة القطرية للبحث في الردّ على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدولة الخليجية التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.



وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية التي يشارك فيها قادة عرب ومسلمون: "من يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه، يقصد إفشال المفاوضات".



وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير".