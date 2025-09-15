القضاء التركيّ يؤجل حكمًا بحل قيادة حزب الشعب الجمهوريّ المعارض

أجّلت محكمة في أنقرة حتى 24 تشرين الأول قرارها في شأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسيّ في تركيا بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية ما يُعطي فرصة للحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات، لالتقاط أنفاسه.



لكن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء حزب الشعب الجمهوريّ (الاشتراكيّ الديموقراطيّ) الذي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط لتأجيج الانقسامات الداخلية.



وقال محامي حزب الشعب الجمهوريّ أوغور بويراز أحد في افتتاح الجلسة صباح الاثنين "الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم".



وتظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهما بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.



وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام الحشد "هذه المحاكمة سياسية، ... إنها انقلاب عسكريّ وسنصمد".



وأكّد أنّ "الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديموقراطية في تركيا أيضًا".