رئيس وزراء إسبانيا يشيد بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ويدعو إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في "أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة" في قطاع غزة.



وقال سانشيز، خلال اجتماع مع برلمانيين اشتراكيين: "نحن، بالطبع، نرفض باستمرار اللجوء إلى العنف. هذا أمر بديهي. لطالما فعلنا ذلك. ونبدي، كما قلتُ أمس، إعجابنا العميق وتقديرنا الكبير لرياضيينا، لراكبي الدراجات في طواف إسبانيا".



وأضاف: "لكننا نكن أيضا الاحترام الكبير والإعجاب العميق للمجتمع المدني الإسباني الذي يتحرك ضد الظلم ويدافع عن قناعاته سلميا"، في إشارة إلى المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اقتحموا الحواجز ودخلوا إلى مسار طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بشكل شبه يومي، خصوصًا الأحد خلال المرحلة النهائية التي ألغيت.



وكان استخدم صباح الأحد الكلام نفسه عند حديثه عن التظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين في مدريد.