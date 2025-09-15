روبيو: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام "حماس"

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "أينما كانوا" وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء دول عربية وإسلامية لدعم قطر بعد هجوم إسرائيليّ في الدوحة الأسبوع الماضي.



وفي حديثه إلى جانب نتنياهو في إسرائيل، قال روبيو إنّ السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو تحرير كل الرهائن واستسلام "حماس".



وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لاحتمال عدم حدوث ذلك" رغم أن الولايات المتحدة تريد نهاية دبلوماسية للحرب.



وأكدت واشنطن أنها لم تكن على علم مسبق بهجوم إسرائيل على قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر قبل وقوع ضربة الأسبوع الماضي.



وكان البيت الأبيض قال إنه لم يُبلغ بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة معارضة الضربة.



لكن أكسيوس نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، حتى لو كان الإطار الزمني لوقفها ضيقا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوزير ماركو روبيو سيُعرب خلال زيارته لقطر الثلاثاء، عن دعم واشنطن لسيادة هذا البلد الخليجي بعد ضربة إسرائيلية استهدفت قيادة حماس في الدوحة.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان، فيما كان روبيو يجري لقاءات في إسرائيل "سيجدد الوزير روبيو تأكيد الولايات المتحدة دعمها الكامل لأمن قطر وسيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة".