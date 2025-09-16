روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أمام حركة حماس "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.



وقال روبيو لصحافيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر: "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

وأشار الى أن "قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة"، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.



وقال روبيو: "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".