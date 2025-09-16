الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة "تحترق" ولن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا
أخبار دولية
2025-09-16 | 01:06
وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة "تحترق" ولن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن غزة "تحترق"، محذرا من أن بلاده "لن تتراجع" بعدما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بغارات جوية مكثفة على القطاع الفلسطيني.
وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية "للإرهاب" بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق الرهائن وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".
أخبار دولية
يسرائيل كاتس
الجيش الإسرائيلي
غزة
