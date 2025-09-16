ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى ممفيس

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال "قوة مهام" فدرالية تضمّ وحدات من الحرس الوطني إلى مدينة ممفيس، في أحدث مرحلة من حملته على الجريمة التي وصفها المعارضون بأنّها استبدادية.



وأوضح ترامب أنّ قوة المهام ستكون "نسخة" من تلك التي نشرها في العاصمة واشنطن في آب.



وأشار في تصريحات أثناء مراسم التوقيع في المكتب البيضوي الى أنّ "الجهود ستشمل الحرس الوطني ومكتب التحقيقات الفدرالي" ووكالات فدرالية أخرى، مشددا على أنّ هذه الخطوة "مهمة للغاية بسبب الجريمة المستمرة".



وقال الرئيس الجمهوري: "سنتولى أمر شيكاغو على الأرجح في المرة المقبلة".



واعتبر ترامب أنّ نشر قوات فدرالية والمداهمات بغرض ترحيل المهاجرين غير النظاميين في واشنطن ولوس أنجليس أنقذت المدينتين من جرائم المهاجرين، وهو أحد تعهّداته الانتخابية الرئيسية.



من جانبها، أعلنت وزيرة العدل بام بوندي خلال مراسم التوقيع، أنّ الوكالات الفدرالية ستستخدم نموذج واشنطن "الناجح للغاية" من أجل "جعل ممفيس آمنة مجددا".



ونشر ترامب حتى الآن قوات فدرالية في مدن يحكمها الديموقراطيون.



ويدير مدينة ممفيس ذات الأغلبية السوداء في ولاية تينيسي رئيس بلدية ديموقراطي، في حين يحكم الولاية حاكم جمهوري.



وأطلقت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عملية جديدة لتطبيق قوانين الهجرة في شيكاغو لاستهداف من وصفتهم بـ"أسوأ المجرمين".



وهدّد الرئيس الأميركي مرارا بإرسال قوات الحرس الوطني إلى المدينة، ودخل في سجال مع حاكم ولاية إلينوي الديموقراطي جاي بي بريتزكر.