ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يضرب قطر مجددا، بعد الهجوم الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي: "لن يضرب في قطر"، وذلك بعد أن رفض نتنياهو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس استبعاد شنّ مزيد من الضربات.