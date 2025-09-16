"مربعات سكنية دُمّرت بأكملها"... قصف إسرائيلي مكثّف على مدينة غزة

تعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.



وقال أحمد غزال، أحد سكان المدينة، لفرانس برس: "هناك قصف مكثّف ومتواصل على مدينة غزة، والخطر يتزايد"، مشيرا إلى أنّ مربّعات سكنية بأكملها دُمّرت. وأكد وجود أشخاص تحت الأنقاض.