ترامب: الجيش الأميركي نفذ ضربة على سفينة تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي نفذ ضربة على سفينة تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، وهي ثاني ضربة من نوعها تنفذ ضد ما يشتبه أنها سفينة مخدرات في الأسابيع القليلة الماضية.وكشف أن ثلاثة رجال قتلوا في الضربة، مشيرا الى أنها وقعت في المياه الدولية.وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "نفذت القوات العسكرية الأميركية، بناء على أوامري، ضربة حركية ثانية ضد عصابات تهريب المخدرات العنيفة للغاية والإرهابيين الضالعين في أنشطة تتعلق بالمخدرات والذين تم التحقق من هويتهم بشكل مؤكد وذلك في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية للقوات الأميركية".وأضاف: "تشكل عصابات تهريب المخدرات شديدة العنف هذه تهديدا للأمن القومي الأميركي ولسياسة الولايات المتحدة الخارجية ولمصالحها الحيوية".وتضمن المنشور أيضا مقطع فيديو مدته 30 ثانية تقريبا يظهر سفينة في مسطح مائي تنفجر وتشتعل فيها النيران. ولم يقدم ترامب أي دليل على أن القارب كان يحمل مخدرات.