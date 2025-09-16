مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف أن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق على المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين واندلاع عدد كبير من الحرائق.



وأشار فيدوروف الى أن طفلا كان من بين المصابين.



وأظهرت صور نشرها فيدوروف على الإنترنت رجال إطفاء وهم يكافحون الحرائق في بعض المنازل والمباني.