الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: إعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف قادة من حماس في قطر الأسبوع الماضي، يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وحض على "المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون".وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح جلسة طارئة بشأن الهجوم إن "الهجوم الذي شنّته إسرائيل على المفاوضين في الدوحة في 9 أيلول هو انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم".