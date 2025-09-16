استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية للمرة الثانية خلال خمسة أيام القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد، وهي الممثلة الرئيسية لسفارة اسرائيل في مدريد، احتجاجا على "التصريحات غير المقبولة" لوزير الخارجية الإسرائيلي.



وقالت الوزارة في بيان إن القائمة بأعمال السفارة استدعيت "للاحتجاج على التصريحات والمواقف غير المقبولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن إسبانيا ورئيس الوزراء" بيدرو سانشيز.