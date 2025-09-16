برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة

دانت ألمانيا توسيع العملية البرية الاسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، وهو ما اعتبره وزير خارجيتها يوهان فادفول أنه "في الاتجاه الخاطئ تماما".



وقال خلال مؤتمر صحافي إن برلين توجّه "نداءً عاجلا إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى كل الجهات التي هي على اتصال مع حماس" للعودة إلى "مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن".