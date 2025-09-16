لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت لوكسمبورغ نيتها الانضمام إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والذي يعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.



ولدى وصوله الثلاثاء إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد وزير الخارجية كزافييه بيتيل تصريحات رئيس الوزراء لوك فريدن التي أدلى بها الاثنين، عقب اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى.



ودعا المسؤولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الى العودة عن معارضتهما لحل الدولتين، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة المدمر والمحاصر.



وقال فريدن إنه رغم هذه المعارضة "نحن مقتنعون بأن حل الدولتين سيتيح تحقيق سلام دائم في المنطقة".



وأشار الى أن "ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها"، لكنها خطوة تُثبت أن هذا الحل "لا يزال ممكنا". وقال: "لهذا السبب، تعتزم حكومة لوكسمبورغ الانضمام إلى أولئك الذين يعترفون بدولة فلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين الذي سيُعقد الأسبوع المقبل".