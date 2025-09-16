الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
2025-09-16 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
أكدت لوكسمبورغ نيتها الانضمام إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والذي يعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.
ولدى وصوله الثلاثاء إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أكد وزير الخارجية كزافييه بيتيل تصريحات رئيس الوزراء لوك فريدن التي أدلى بها الاثنين، عقب اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى.
ودعا المسؤولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الى العودة عن معارضتهما لحل الدولتين، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة المدمر والمحاصر.
وقال فريدن إنه رغم هذه المعارضة "نحن مقتنعون بأن حل الدولتين سيتيح تحقيق سلام دائم في المنطقة".
وأشار الى أن "ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها"، لكنها خطوة تُثبت أن هذا الحل "لا يزال ممكنا". وقال: "لهذا السبب، تعتزم حكومة لوكسمبورغ الانضمام إلى أولئك الذين يعترفون بدولة فلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين الذي سيُعقد الأسبوع المقبل".
أخبار دولية
لوكسمبورغ
الاعتراف
دولة
فلسطين
التالي
أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التعاون الدفاعي
برلين تدين توسيع العملية البرية الاسرائيلية على مدينة غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-02
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-02
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2025-07-31
البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول
أخبار دولية
2025-07-31
البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول
0
أخبار دولية
2025-07-31
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-07-31
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2025-07-24
روبيو: اعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين "قرار متهوّر" ترفضه واشنطن بشدّة
أخبار دولية
2025-07-24
روبيو: اعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين "قرار متهوّر" ترفضه واشنطن بشدّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
07:08
وزيرة الخارجية البريطانية: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة متهور ومروع
أخبار دولية
07:08
وزيرة الخارجية البريطانية: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة متهور ومروع
0
أخبار دولية
07:03
السلطات السورية تعيّن زعيما محليا درزيا قائدا للأمن الداخلي في مدينة السويداء
أخبار دولية
07:03
السلطات السورية تعيّن زعيما محليا درزيا قائدا للأمن الداخلي في مدينة السويداء
0
أخبار دولية
06:52
الاتحاد الأوروبي: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت
أخبار دولية
06:52
الاتحاد الأوروبي: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-24
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-24
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
أخبار دولية
06:52
الاتحاد الأوروبي: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت
أخبار دولية
06:52
الاتحاد الأوروبي: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
أخبار لبنان
08:11
وزارة الثقافة تطلق مبادرة شاملة من المكتبة الوطنية
0
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:15
الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيده في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
06:55
إعلان فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
أخبار لبنان
06:41
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان
0
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
أخبار لبنان
05:02
الجميل: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية... والقيادة أصبحت بموقع سيادي واضح
0
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
أخبار لبنان
03:57
رئيس الجمهورية استقبل وزير الإعلام والأمين العام لملتقى الإعلام العربي: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً
0
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
أخبار لبنان
03:09
رسامني من بعبدا: تسليم ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني
0
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
أخبار دولية
01:17
ترامب: نتنياهو "لن يضرب قطر" مجددا
0
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
أخبار دولية
00:27
روبيو: أمام حماس "مهلة قصيرة جدا" قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
3
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
4
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
5
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
8
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
خبر عاجل
06:10
معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More