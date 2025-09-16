أمير قطر ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التعاون الدفاعي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التعاون الدفاعي خلال زيارة الوزير للدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السياسيين في الدوحة الأسبوع الماضي.