إسبانيا تعتزم الانسحاب من مسابقة يوروفيجن 2026 إذا شاركت إسرائيل

صوت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية لصالح الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المقررة العام المقبل في حال شاركت فيها إسرائيل.



وإسبانيا هي خامس دولة تنسحب من المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا.