الاتحاد الأوروبي: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب مزيدا من الدمار والموت

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة سيسبب "مزيدا من الدمار والموت والنزوح"، على ما افاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل.



وقال المتحدث أنور العوني أمام الصحافيين إن التكتل الاوروبي: "لم يكف عن حضّ إسرائيل على عدم تكثيف عمليتها في مدينة غزة وأشرنا بشكل واضح إلى أن هذا من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر".