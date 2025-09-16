تركيا: هجوم إسرائيل البري مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة مرحلة جديدة في "مخططات الإبادة الجماعية".



وحذرت من أنه سيزيد من حدة العنف المستمر هناك وسيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي.