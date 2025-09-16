موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أظهر إشعار نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران.



وتستهدف هذه العقوبات العديد من الأفراد والكيانات.